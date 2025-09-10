Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

Η νέα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς και τους μαθητές

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα
ΠΑΙΔΕΙΑ
Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει φέτος στις 11 Σεπτεμβρίου για όλα τα σχολεία της χώρας. Στην πλειονότητά τους, οι σχολικές μονάδες δεν θα παρουσιάσουν σημαντικές αλλαγές, με εξαίρεση το ωράριο αποχώρησης των μαθητών Δημοτικού που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου.

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, για το σχολικό έτος 2025-26, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαφοροποιείται ως εξής:

οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

στις 15:50, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η νέα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς και τους μαθητές, επιτρέποντας την αποχώρηση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ διατηρεί τον βασικό στόχο του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Σχολείου: την ποιοτική και ασφαλή παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον μετά τη λήξη του βασικού ωραρίου.

Με το χτύπημα του κουδουνιού στις 11 Σεπτεμβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα θρανία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας σχολικής περιόδου γεμάτης μάθηση και δραστηριότητες.

Νέο μάθημα στα Δημοτικά

Μια νέα, πράσινη εκπαιδευτική καινοτομία έρχεται από τον Δεκέμβριο σε 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τη δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα, συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», η οποία κάνει επίσημη έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση μέσα από την ενασχόληση με την καλλιέργεια λαχανικών και βοτάνων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την οικολογική ευαισθητοποίηση και τη συνεργατική εκπαίδευση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων με χώμα, παρτέρια, θερμοκήπια, εργαλεία, ποτιστήρια και σπόρους.

  • Καλλιέργεια λαχανικών και αρωματικών φυτών με οικολογικές και βιολογικές μεθόδους.

  • Καθημερινή φροντίδα των φυτών από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας, οικολογικής συνείδησης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στην κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην ενεργό συμβολή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η φύση ως εργαλείο μάθησης

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, οι σχολικοί λαχανόκηποι ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση και την καθημερινή ζωή, ενώ προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για βιωματική μάθηση γύρω από τη διατροφή, την οικολογική γεωργία και τη σημασία της αειφορίας.

Μέσα από την παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία της φροντίδας, της υπομονής και της υπευθυνότητας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση.

Συμπερίληψη και καινοτομία

Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστική διάσταση, αλλά συμβάλλει στην ανάδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ενισχύουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Μέσα από ομαδικές εργασίες και την κοινή φροντίδα των λαχανόκηπων, προωθείται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η δημιουργική συμμετοχή όλων των παιδιών.

Επιπλέον, η εμπλοκή των μαθητών σε πράσινες πρακτικές που στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος βοηθά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και τους προετοιμάζει να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως ενημερωμένοι πολίτες απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Υποδομές με ευθύνη του Υπουργείου

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση θα εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα μέσα, όπως:

  • Σπόρους

  • Εργαλεία και ποτιστήρια

  • Παρτέρια και ειδικά θερμοκήπια

  • Οργανικό χώμα και λοιπά υλικά

Η διανομή των υλικών θα γίνει με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα.

Η δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρότυπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και να συνδέσει ουσιαστικά τη σχολική ζωή με τις αξίες της αειφορίας, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Ένα μάθημα ζωής, που καλλιεργείται μέρα με τη μέρα – κυριολεκτικά.

Πότε πέφτει το πρώτο τριήμερο για τους μαθητές

Λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη, έρχεται η πρώτη «ανάσα» για τους μαθητές. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα γιορταστεί η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν αποκλειστικά σε αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις, χωρίς την παρουσία σχολικής τσάντας. Η ημέρα αυτή, μάλιστα, λόγω του ότι πέφτει Παρασκευή, δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης για πολλούς μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η 11η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ημέρα, αναδεικνύει τη σημασία της άσκησης στην καθημερινότητα των παιδιών. Το Υπουργείο Παιδείας θα αποστείλει εγκύκλιο με οδηγίες για το πλαίσιο των εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας, με στόχο την ενίσχυση μιας κουλτούρας άθλησης που ξεπερνά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται δυναμικά στη σχολική ζωή.

Αν και το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας είναι πιο χαλαρό, η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η απουσία από τις δραστηριότητες θεωρείται αδικαιολόγητη και καταγράφεται κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, ώστε να μην επηρεαστεί ο τελικός υπολογισμός της φοίτησής τους.

