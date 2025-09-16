Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Φέρτε πίσω τις Ferrari και τις Porsche
Ελεύθερος Τύπος: Αιτήσεις τώρα για 1.029 προσλήψεις
Η Καθημερινή: Τα μηνύματα της Άγκυρας με NAVTEX για το "Πίρι Ρέις"
Τα Νέα: Έξι βασικά κλειδιά για την εγκυρότητα
06:08 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιατί στην κυβέρνηση βλέπουν σχέδιο «κρυφών φόρων Ανδρουλάκη»
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου
23:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο
11:26 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!
19:14 ∙ WHAT THE FACT
