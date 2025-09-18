Βίντεο της ΕΛΑΣ: Αστυνομικοί μοίραζαν κράνη σε οδηγούς στην Κεφαλονιά - Η ζωή δεν έχει αντίτιμο

Ο βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο σχεδόν σε καθημερινή βάση, έχει ενεργοποιήσει πολιτεία και φορείς, με διάφορες παρεμβάσεις, ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία στους δρόμους.

Με αφορμή και την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ΚΟΚ, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μηδενικής Ανοχής στη Μη Χρήση Κράνους», το Αστυνομικό Τμήμα Σάμης, σε συνεργασία με τον ομώνυμο Δήμο, προχώρησε σε δωρεάν διανομή προστατευτικών κρανών σε οδηγούς δικύκλων και τετράτροχων οχημάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση. Προτεραιότητά μας δεν είναι η επιβολή ποινών, αλλά η συμμόρφωση. Η χρήση κράνους δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι πράξη ευθύνης! Το κράνος σώζει ζωές. Και καμία ζωή δεν κοστολογείται. Η ζωή δεν έχει αντίτιμο!

Το βίντεο της ΕΛΑΣ