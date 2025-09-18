Ρέθυμνο: Τραγωδία στο Δαμνιόνι - Νεκρή 68χρονη λουόμενη

Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, μια 68χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Δαμνιόνι, στον δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Αγίας Γαλήνης.

