Ρέθυμνο: Τραγωδία στο Δαμνιόνι - Νεκρή 68χρονη λουόμενη
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, μια 68χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Δαμνιόνι, στον δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σημείο της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί ο Λιμενικός Σταθμός Αγίας Γαλήνης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Τραγωδία στο Δαμνιόνι - Νεκρή 68χρονη λουόμενη
23:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημερομηνίες Πληρωμής Συντάξεων Οκτωβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα
23:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δοθεί - Ποιοι μένουν εκτός
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 57χρονη στον Πύργο Ηλείας
04:54 ∙ WHAT THE FACT