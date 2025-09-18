Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο μέσα σε κατάστημα

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας εντόπισε την Τετάρτη (17/9) στη Θεσσαλονίκη ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέσα στο οποίο διεξάγονταν παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Κατά τον έλεγχο συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων οι τρεις ήταν εργαζόμενοι του καταστήματος (ο προσωρινά υπεύθυνος και δύο υπάλληλοι) και οι εννέα πελάτες. Ο ιδιοκτήτης αναζητείται.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων.