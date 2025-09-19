Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα»

Με απόφαση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα, που καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν έπειτα από καταγγελίες τριών πρώην συντρόφων του για ενδοοικογενειακή βία και απειλή. Μάλιστα, ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας είναι υπόδικος για την τοποθέτηση GPS στο αυτοκίνητο συντρόφου του και για φθορές σε αυτό.

Ακόμη, ένα από τα θύματά του τόνισε ότι «νιώθω ανακούφιση. Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ. Έχω ζητήσει την βοήθεια ειδικών για να ξεπεράσω όσα έζησα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θύματα», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Τον Αύγουστο του 2024, η εν διαστάσει γυναίκα του υπέβαλε μήνυση εναντίον του για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, η υπόθεση κατέληξε στο αρχείο όταν την κατήγγειλε και εκείνος για το ίδιο αδίκημα.

Τον Μάιο του 2025, κατατέθηκε μήνυση εις βάρος του από τρίτη σύντροφο για ενδοοικογενειακή απειλή, υπόθεση που βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.