Επίθεση με μαχαίρι στο Ηράκλειο: Παλαιστίνιος τραυμάτισε ομοεθνή του και διέφυγε με ηλεκτρικό πατίνι

Σοβαρό αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ξηροποτάμου στο Ηράκλειο, όπου ένας Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν ομοεθνή του, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο στήθος. Η επίθεση έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Σβάιτσερ και Ιασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, ο δράστης, αφού μαχαίρωσε το θύμα του, τράπηκε σε φυγή με... ηλεκτρικό πατίνι και αναζητείται από τις αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως άκουσαν φωνές και βγήκαν από τα σπίτια τους, όπου είδαν τους δύο άνδρες να παλεύουν. Γείτονες έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα, το οποίο βρισκόταν τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, μέχρι να φτάσουν η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η τοπική κοινωνία εμφανίζεται αγανακτισμένη, καθώς, όπως τόνισαν κάτοικοι του Ξηροποτάμου στο Creta24.gr, «αυτά γίνονται κάθε εβδομάδα». Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων βίαιων συμβάντων που έχουν σημειωθεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Ο τραυματίας, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί άμεσα στην αγγειοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ.