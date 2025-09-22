Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ξανθίππη

Ξανθή

Ξανθούλα

Ξάνθιππος

Πολυξένη

Ξένη

Ξένια

Ραΐς

Ραΐδα

Ίρις

Ίριδα

Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη

Οι Οσίες Ξανθίππη και Πολυξένη ήταν Ισπανίδες αδελφές και έζησαν στα μέσα του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, όταν Καίσαρ ήταν ο Κλαύδιος ο Α’ (41-54 μ.Χ.).

Η Ξανθίππη μαζί με το σύζυγο της Πρόβο, άρχοντα της χώρας, διδάχτηκε τη χριστιανική θρησκεία, και ήλθε σ’ αυτή, από τον απόστολο Παύλο.

Η Πολυξένη ήταν παρθένος, προτού δε λάβει το Άγιο βάπτισμα, είχε αρπαγή από κάποιον άνδρα ασελγή, αλλά η χάρις του Θεού την προστάτευσε και δεν του επέτρεψε να την διαφθείρει. Μεταβαίνοντας από τόπου εις τόπον άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και κατόπιν το κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου στην Ελλάδα. Τέλος, έγινε μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος την βάπτισε. Επανερχόμενη στην πατρίδα της, παρέλαβε μαζί της τον Απόστολο Ονήσιμο και την συνοδοιπόρο των ταξιδιών της Ρεβέκκα, μαζί με την οποία είχε βαπτισθεί.

Και οι δύο αδελφές, εργάστηκαν για τη χριστιανική πίστη και οδήγησαν σ’ αυτή πολλές γυναίκες. Πέθαναν και οι δύο ειρηνικά σε προχωρημένη ηλικία, χωρίς να πάψουν μέχρι και την τελευταία τους πνοή να στηρίζουν τις ασθενικές ψυχές στη χριστιανική ελπίδα.

Ο διάδοχος, όμως, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένεια του μέχρι θανάτου.

Διαβάστε επίσης