Σεισμός τώρα στην Αττική
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 1 χιλιόμετρο βορειοδυτικά της Κηφισιάς
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) στην Αττική, με επίκεντρο την Κηφισιά.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 1 χιλιόμετρο βοδειοδυτικά της Κηφισιάς.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.
