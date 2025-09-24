Σεισμός τώρα στην Αττική

Σεισμός 2,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/9) στην Αττική, με επίκεντρο την Κηφισιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 1 χιλιόμετρο βοδειοδυτικά της Κηφισιάς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.

