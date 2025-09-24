Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:27 μετά τα μεσάνυχτα

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:27 μετά τα μεσάνυχτα (Τετάρτη 23/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 7 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 6 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της πόλης Σινδργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας.

Ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης.

