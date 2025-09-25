Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, οδηγώντας τον σε ιστορικές επιτυχίες που έφεραν την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο της ενόργανης γυμναστικής

Newsbomb

Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ελληνική γυμναστική θρηνεί τον χαμό του Θανάση Καπνίδη, ενός από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν την πορεία του αθλήματος στη χώρα μας. Η συμβολή του στον εθνικό αθλητισμό ήταν καθοριστική, ειδικά μέσα από τη σχέση του με κορυφαίους αθλητές όπως ο Ιωάννης Μελισσανίδης και ο Δημοσθένης Ταμπάκος.

Ο Θανάσης Καπνίδης υπήρξε προπονητής του Ιωάννη Μελισσανίδη, οδηγώντας τον σε ιστορικές επιτυχίες που έφεραν την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο της ενόργανης γυμναστικής. Με την καθοδήγησή του, ο Μελισσανίδης κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ το αποκορύφωμα ήρθε με το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996 — μια στιγμή που σημάδεψε τον ελληνικό αθλητισμό.

Παράλληλα, ο Καπνίδης στήριξε τον Δημοσθένη Ταμπάκο στα πρώτα του βήματα, συμβάλλοντας στην εξέλιξή του σε έναν ακόμη Ολυμπιονίκη της χώρας.

Μετά την ίδρυση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.), ο Καπνίδης ανέλαβε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών και γυναικών από το 1997 έως το 2000 και υπηρέτησε ως πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ενόργανης Ανδρών. Παράλληλα, ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ανεξάρτητης Ε.Γ.Ο. στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Το 2007 συμμετείχε ενεργά στην αναδιοργάνωση της Ομοσπονδίας, συνεργαζόμενος με τον τότε πρόεδρο Θανάση Βασιλειάδη. Επιπλέον, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Σωματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος (2006–2007) και ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Γ.Ο. από το 2007 έως το 2012, μεταξύ άλλων και ως Α’ αντιπρόεδρος.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή βουλευτών ΠΑΣΟΚ για κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

11:47LIFESTYLE

Ο Άγιος Έρωτας πάτησε ξανά κορυφή – Τι συνέβη με τις υπόλοιπες σειρές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε 28χρονος για απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επίθεση εις βάρος οδηγού λεωφορείου: Υπέστη κάταγμα ζυγωματικού από γροθιά στο κεφάλι

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Οasis: Σε δημοπρασία η κιθάρα που έσπασε ο Λίαμ Γκάλαχερ τη νύχτα που διαλύθηκε το γκρουπ

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

28χρονος έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία, πριν το Αρδάνιο - Νεκρή μια 62χρονη

11:30LIFESTYLE

Μοναχή Ταβιθά για Ναταλία Λιονάκη: «Η μοναχή Φεβρωνία ήταν θλιμμένο πλάσμα και άνθισε»

11:27TRAVEL

H παραλία της Λάρισας και ο μύθος με Γερμανικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε τον χρυσό

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Κινέζοι χάκερς παραβίασαν αμερικανικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού εν μέσω εμπορικού πολέμου, λένε ειδικοί

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Φωτιάς που εξόργισε τους «κιτρινόμαυρους» στη Λάρισα ορίστηκε για τον αγώνα με τον Βόλο!

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε στον Κερατόκαμπο

11:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Κι όμως: «Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την επόμενη Τετάρτη

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρούσι: Νεαρή γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον δάγκωσε στο χέρι

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα οι ανακοινώσεις για την πρόσληψη 11.000 εκπαιδευτικών που ως αναπληρωτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε γυάλινο μπουκάλι έπειτα από έρευνα σε διαμέρισμα στην Αττική

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυτά είναι τα τελικά ποσά για τα αναδρομικά - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

10:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαλάτσι: «Διαλύθηκε το χέρι του παιδιού μου στο σχολείο που 14χρονος φωτογράφισε 9χρονο ημίγυμνο» - Τι καταγγέλλει μητέρα πρώην μαθήτριας

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει ο Τζόνι από την Αλβανία για την 62χρονη και τον λάκκο στον στάβλο

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Σύντομα η απόφαση για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρούσι: Νεαρή γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον δάγκωσε στο χέρι

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θανάσης Καπνίδης: Πέθανε ο προπονητής-θρύλος της ελληνικής γυμναστικής

11:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Κι όμως: «Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την επόμενη Τετάρτη

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κέρκυρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Αυτή είναι η φωτογραφία - κλειδί που έκαψε την 62χρονη - Πώς οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι η διευθύντρια του ΚΕΠ έλεγε ψέματα

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε 28χρονος για απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη καταδικάστηκε και για τροχαίο που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό αθλητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ