Χρόνης Εξαρχάκος: Η συγκινητική ανάρτηση της Finos Films για τα 41 χρόνια από το θάνατό του

Ο... δευτερολίστας με τη στόφα πρωταγωνιστή που χάρισε απλόχερα γέλιο

Newsbomb

Χρόνης Εξαρχάκος: Η συγκινητική ανάρτηση της Finos Films για τα 41 χρόνια από το θάνατό του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σαν σήμερα πριν από 41 χρόνια έσβησε ο ξεχωριστός κωμικός Χρόνης Εξαρχάκος, νικημένος από τον καρκίνο των οστών. Σε ηλικία μόλις 55 ετών, άφησε πίσω του μια πλούσια καριέρα στην υποκριτική και μια ζωή αφιερωμένη και στη φροντίδα της μητέρας του, που ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι.

Η Finos Film τον αποχαιρετά στη σελίδα της στο Facebook με τα λόγια: «Ήταν από τους σπάνιους "δευτερολίστες" που διέθεταν το εκτόπισμα πρωταγωνιστή. Ο Χρόνης Εξαρχάκος κατέκτησε τον φακό της Φίνος Φιλμ, έπλαθε τους χαρακτήρες του με το δικό του μέτρο και δεν δίστασε να υποδυθεί ρόλους πρωτόγνωρους για την εποχή. Με το απαράμιλλο χιούμορ του και τις ατάκες που άφησαν εποχή, ο Χρόνης θα παραμένει πάντα παρών».

Ως ένας από τους πιο σπουδαίους κωμικούς ηθοποιούς, σκορπούσε το γέλιο απλόχερα.

Όταν, για παράδειγμα, σκέφτεσαι την ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι» με τη Ρένα Βλαχοπούλου, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, είναι η ατάκα του Εξαρχάκου «Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε- Άσε μαλλί»: ήταν ο εκκολαπτόμενος εφευρέτης που είχε αναλάβει να πετάξει αεροπλάνο.

Το «οιδιπόδειο» σύμπλεγμα με τη μητέρα του

Και στην προσωπική του ζωή, όμως, ο ηθοποιός ήταν η ψυχή της παρέας και έκανε τους πάντες να γελάνε. Όμως, όπως λένε όσοι βρέθηκαν κοντά του, ήταν ιδιαίτερα κυκλοθυμικός με έντονα ξεσπάσματα θυμού.

Αυτές οι αλλαγές στη διάθεσή του μπορεί να οφείλονταν στη σχέση εξάρτησης που είχε σε όλη του τη ζωή με τη μητέρα του.

Λέγεται πως λόγω της μεγάλης αδυναμίας που του είχε, δεν τον ενθάρρυνε να παντρευτεί, ενώ αργότερα δεν ενέκρινε τις επιλογές της προσωπικής του ζωής. Έζησε ισοβίως μαζί της διατηρώντας μια παθολογική σχέση καταπιεστικής αγάπης.

Τη δεκαετία του ’80 νοσεί βαριά από καρκίνο και το 1982 δίνει την τελευταία του παράσταση στο θέατρο «Ακροπόλ». Ωστόσο, ακόμα και όταν αντιμετώπιζε το σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του, δεν έχασε το χιούμορ του.

Ο Κώστας Βουτσάς είχε πει ότι θυμόταν τον αγαπημένο του φίλο στο νοσοκομείο, όταν η κατάσταση του είχε επιδεινωθεί, να πειράζει τις νοσοκόμες, να λέει αστεία και να κάνει πλάκες. Το 1984, μόνος, αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας».

Η μητέρα του δεν άντεξε τον χαμό του και την επόμενη χρονιά φεύγει και η ίδια από τη ζωή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ - Τέλος η Χαμάς και στο... βάθος Παλαιστινιακό κράτος

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προειδοποιούν - Κύμα ψύχους στις αρχές Οκτωβρίου στην Ελλάδα από Ρωσία και Σκανδιναβία

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκαν τα ίχνη τουρίστριας από την Πολωνία

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα «πνίγεται» από τις φωτιές: Εκπομπές διοξειδίου και μαύρου άνθρακα σε υψηλά επίπεδα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Φοβάται πολύ, του λείπει τούφα από τα μαλλιά», λέει η γιαγιά για το 2χρονο που κακοποιήθηκε από διευθυντή βρεφονηπιακού

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες - Πλησιάζει στην Ελλάδα σε λίγες ώρες

10:25ΕΛΛΑΔΑ

41 χρόνια χωρίς τον Χρόνη Εξαρχάκο:«Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε» - Το «οιδιπόδειο» σύμπλεγμα με τη μητέρα του και ο θάνατός του

10:17LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM - «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

10:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Κλειστά στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου - Ο λόγος

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα και τυλίχθηκε στις φλόγες - «Ακούστηκε σαν βόμβα»

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Αγρίνιο – Στη μάχη 3 εναέρια μέσα

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη - Τέθηκε το ζήτημα του casus belli

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Τι αφήνουν πίσω τους οι επιβάτες στα λεωφορεία - Από πορτοφόλια μέχρι και βιολί - Τι κάνουν οι οδηγοί τα χρήματα που βρίσκουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΚΟΣΜΟΣ

O εφιάλτης των porta potty party έχει πρόσωπο: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίστηκε η διαταραχή που φέρνει καταιγίδες - Πλησιάζει στην Ελλάδα σε λίγες ώρες

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο - Πραγματογνώμονας εξηγεί στο Newsbomb

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Λυκαβηττό μέχρι την Καστέλα: Πού βρίσκονται τα καταφύγια πολέμου στην Αθήνα - Αναλυτικοί χάρτες

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Tο… Mπάκιγχαμ σπείρας Ρομά - «Χρυσές» απάτες και κλοπές είχαν σπίτια-παλάτια

10:25ΕΛΛΑΔΑ

41 χρόνια χωρίς τον Χρόνη Εξαρχάκο:«Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε» - Το «οιδιπόδειο» σύμπλεγμα με τη μητέρα του και ο θάνατός του

08:23ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Το νέο «απρόσμενο» σύμπτωμα που προβληματίζει τους γιατρούς - Τι είναι η μετάλλαξη XFG

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε «καρτέλ» ναρκωτικών που προμήθευε τη χώρα - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης - Έξι συλλήψεις - Πώς έπεσαν στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ. - Βίντεο

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Η φωτογραφία του Γιώργου Καλλιακμάνη που τον έκανε να αποκαλύψει το στήθος του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF«κλείδωσε» επικίνδυνα φαινόμενα και... χιόνια - Πότε θα «πέσουν»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: «Φοβάται πολύ, του λείπει τούφα από τα μαλλιά», λέει η γιαγιά για το 2χρονο που κακοποιήθηκε από διευθυντή βρεφονηπιακού

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η διορία - Τι ισχύει με τα ραντεβού

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καφές: «Καλπάζει» η ακρίβεια - Πόσο θα κοστίζει ο εσπρέσο

09:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση... γιοκ: Δεν θα βρεθεί με τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης στην Κοπεγχάγη - Τέθηκε το ζήτημα του casus belli

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ