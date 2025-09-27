Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισού: Δυσκολία στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης δύο Ι.Χ. οχημάτων.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο σημείο.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή.
