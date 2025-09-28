Χανιά: Αστυνομικοί έκοψαν τη θηλιά και έσωσαν 63χρονο από βέβαιο θάνατο
Το μήνυμα αποχαιρετισμού που αποδείχθηκε σωτήριο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αστυνομικές Αρχές των Χανίων και το 112, όταν 63χρονος άνδρας φέρεται να προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του.
Σωτήριο αποδείχθηκε το μήνυμα που έστειλε ο ίδιος σε συγγενικό του πρόσωπο, γράφοντας «εδώ τελειώνει η ζωή μου». Η γυναίκα, έντρομη, ειδοποίησε αμέσως το 112, το οποίο ενημέρωσε με τη σειρά του την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα έτοιμο να προβεί στην πράξη και κατάφεραν να τον αποτρέψουν, σύμφωνα με το Neakriti.gr.
Ο 63χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ τα κίνητρα της απόπειρας παραμένουν άγνωστα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:41 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σειρά βασισμένη στο μυθιστόρημα της Ιζαμπέλ Αλιέντε «Το Σπίτι των Πνευμάτων»
11:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης
13:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ