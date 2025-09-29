Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Ένας τραυματίας έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα

Λόγω τροχαίου ατυχήματος παρατηρείται έντονη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της εξόδου προς Αττική Οδό.

Στη Λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά καταγράφεται μποτιλιάρισμα που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα, ενώ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τον Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Κηφισιά έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Κυκλοφοριακές δυσκολίες καταγράφονται ακόμη σε περιοχές όπως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, στην κάθοδο της Μεσογείων, στις οδούς Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς Μεσογείων, καθώς και στην παραλιακή λεωφόρο προς Πειραιά.

Τέλος, μεγάλες καθυστερήσεις, που ξεπερνούν κατά τόπους ακόμα και τα 30 λεπτά, καταγράφονται στην Αττική, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία. Συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

Άνω των 30΄ Κάντζα - Κηφισίας,

Άνω των 30΄ Παπάγου - Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.



Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 45΄ Αιγάλεω - Κηφισίας,

Άνω των 30΄ Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) - Κηφισίας. https://t.co/R7FINj5AHG — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 29, 2025

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή.