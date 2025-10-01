Άρτα: Πέθανε 28χρονη έγκυος - ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της
Οι γιατροί για περίπου 24 ώρες έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε τη μάχη.
Μια 28χρονη, που διένυε τους πρώτους μήνες της κύησής της, έχασε τη ζωή της στην Άρτα λίγες ώρες πριν μπει στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η 28χρονη διακομίσθηκε στην Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής. Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.