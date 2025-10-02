Κέρκυρα: Προβλήματα μετά την έντονη βροχόπτωση – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε την Τετάρτη (01/10) και την Κέρκυρα, με την ξαφνική κακοκαιρία να δημιουργεί προβλήματα.

Στην περιοχή του Ακρωτηρίου Δράστης, στη βόρεια πλευρά του νησιού, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών, ένα ζευγάρι και ο γιος τους, εγκλωβίστηκε σε λασπωμένο ανηφορικό χωματόδρομο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Η οικογένεια είναι καλά στην υγεία της.