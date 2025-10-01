Έντονες βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών - Ήχησε το 112

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν αυτήν την ώρα την Κέρκυρα, όπου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση, με μια οικογένεια Βρετανών τουριστών, που είχε κολλήσει σε λάσπες με το όχημά τους, να απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ήχησε το 112 για να προειδοποιήσει τους πολίτες για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



?#Ιόνια_Νησιά



? Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

