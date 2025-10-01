Κακοκαιρία «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα 112 για Ιόνια Νησιά, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην Αχαΐα, στην Ηλεία και τη Μεσσηνία εκδόθηκε από το 112.

Σε πρώτη ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναφέρεται ότι η κακοκαιρία στο Ιόνιο θα χτυπήσει από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών» σημειώνεται στο μήνυμα του 112.

Επίσης, δεύτερη προειδοποίηση εκδόθηκε λίγα λεπτά αργότερα για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές σε Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. «Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» επισημαίνεται επίσης.

