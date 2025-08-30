Θεσπρωτία: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στο Ιόνιο - Δείτε εικόνες

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο παρατηρήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Αρίλλα Θεσπρωτίας και τους Παξούς, όταν σχηματίστηκε υδροστρόβιλος ορατός από αρκετά μεγάλη απόσταση.

Η δίνη αναπτύχθηκε μέσα στη θάλασσα και παρέμεινε ορατή για αρκετά λεπτά, δημιουργώντας εντυπωσιακή εικόνα με το νερό να υψώνεται προς τον ουρανό. Το περιστατικό συγκέντρωσε τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών, οι οποίοι έσπευσαν να το καταγράψουν σε βίντεο και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υδροστρόβιλοι εμφανίζονται κυρίως σε περιόδους ατμοσφαιρικής αστάθειας και ισχυρών τοπικών ανέμων. Η θερμή επιφάνεια της θάλασσας σε συνδυασμό με αυτές τις συνθήκες ευνοεί τη δημιουργία τέτοιων φαινομένων. Παρότι εντυπωσιακοί, σπάνια προκαλούν ζημιές, καθώς συνήθως εξασθενούν πριν φτάσουν στην ακτή.

Το περιστατικό προστίθεται στα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τις τελευταίες ώρες τη Θεσπρωτία και το Ιόνιο, με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν την περιοχή.

Δείτε το βίντεο με τον υδροστρόβιλο που σχηματίστηκε: