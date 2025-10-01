Καιρός: Σε αυτές τις περιοχές θα πέσει πολύ νερό τις επόμενες ώρες

Για «επικίνδυνη και ύπουλη κακοκαιρία» κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι, τονίζοντας ότι θα πέσει αρκετό νερό από αύριο, Πέμπτη έως και την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Νικολέτας Ζιακοπούλου, για τον καιρό «το μείζον ζήτημα σε αυτή την κακοκαιρία θα είναι το πολύ νερό που θα πέσει και θα έχουμε αιφνίδιο κίνδυνο πλημμυρών τοπικά σε περιοχές».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος της ΕΡΤ «έχουμε ήδη έναν οργανωμένο πυρήνα ισχυρότατων καταιγίδων στα ανοιχτά του Ιονίου. Απόψε, τις επόμενες ώρες, ο πυρήνας αυτός θα προσεγγίσει τη χώρα μας και θα φέρει ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα».

Ζιακοπούλου: Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή λόγω του καιρού

«Αύριο την Πέμπτη θα σαρώσουν ολόκληρη τη χώρα. Προσοχή στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και μετά σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Στην Αττική υπάρχει το ενδεχόμενο ισχυρής καταιγίδα μετά το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10/25). Ισχυρές βροχές αναμένονται επίσης στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία από την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή πρωί. Η πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να φέρει και τις πρώτες χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας».

Το έκτακτο δελτίο καιρού για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Πέμπτη έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25). Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας. Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στις παρακάτω περιοχές:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.