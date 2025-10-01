Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η ισχυρή κακοκαιρία - Πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η ισχυρή κακοκαιρία - Πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
Ισχυρή κακοκαιρία σφυροκοπά τη χώρα μας από αύριο, 2 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του meteo.gr,/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

  • οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες
  • η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, από σήμερα το βράδυ αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο. Από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης 02/10 τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα ηπειρωτικά, με εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη αναμένεται να επηρεαστούν από το μεσημέρι της Πέμπτης 02/10. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά έως το απόγευμα της Πέμπτης 2/10, στην Πελοπόννησο από τις πρώτες ώρες έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 2/10 και στην Ανατολική Στερεά, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κρήτη από το απόγευμα της Πέμπτης 2/10.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υετός που αναμένεται (1) τις πρώτες ώρες, (2) το πρωί.

xartis-kairos.jpg
kairos-xartis.jpg

Ο υετός που αναμένεται το πρωί της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου

Meteo.gr

Την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία θα χτυπήσει την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κρήτη με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάζει μεγάλη πτώση την Πέμπτη 02/09 στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή 03/10 στην υπόλοιπη χώρα. Η πτώση θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 10 °C.

Καιρός: Έρχονται τα πρώτα χιόνια

Πάντως, σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων για τον καιρό, έρχονται και τα πρώτα χιόνια:

  • Από το βράδυ της Πέμπτης 2/10 θα σημειωθούν οι πρώτες χιονοπτώσεις του Φθινοπώρου στα ορεινά των βορειοδυτικών ηπειρωτικών και κυρίως σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας
  • Οι καταιγίδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στα νότια ηπειρωτικά θα συνοδεύονται σε κάποιες περιπτώσεις από χαλαζοπτώσεις
  • Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση και θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
  • Υπάρχει πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι της Πέμπτης 2/10.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Πέμπτη 02/10 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας: Οι πέντε άξονες

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τον καλύτερο συντονισμό του μηχανισμού και τη βέλτιστη προετοιμασία ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε ότι «Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε καθαρά ποια ζητήματα δημιουργούν κάθε χρόνο δυσκολίες στη διαχείριση των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, χιονοπτώσεις και παγετός, ώστε να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά».

Παράλληλα μίλησε για τους πέντε βασικούς άξονες που αφορούν από την προετοιμασία μέχρι τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την παρακολούθηση των προβλέψεων της ΕΜΥ τις οποίες πρέπει «να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και να τις περιορίσουμε έγκαιρα» σημειώνοντας δε πως «μόνο έτσι μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις με ενιαία κριτήρια και να αποφεύγουμε σύγχυση στους πολίτες ή στις υπηρεσίες».

