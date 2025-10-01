Καιρός: Έρχεται 48ωρο «σφυροκόπημα» με καταιγίδες και χιόνια - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα

Καιρός: Έρχεται 48ωρο «σφυροκόπημα» με καταιγίδες και χιόνια - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» την χώρα μας το επόμενο 48ωρο, με ισχυρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε και χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Σε ανάρτησή της στα social media η μετεωρολόγος του Action 24, Όλγα Παπαβγούλη κάνει λόγο για το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία, σε συνδυασμό με διαταραχή μέσης και ανώτερης τροπόσφαιρας, αναμένεται να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Τετάρτης προς τα ξημερώματα της Πέμπτης και κυρίως κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά τμήματα και στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά:

  • Έντονες βροχές και καταιγίδες
  • Χαλαζοπτώσεις
  • Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
  • Τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας

Η νέα αυτή ατμοσφαιρική διαταραχή θα συμβάλει στην ταχεία κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη Ρωσία, διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση ψυχρής εισβολής στη χώρα μας.

Αναλυτικά η εξέλιξη της θερμοκρασίας

  • Τετάρτη βράδυ – ξημέρωμα Πέμπτης & Πέμπτη

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο τα νησιά του Ιονίου, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη και στην υπόλοιπη δυτική χώρα, κυρίως τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στην Κεντρική Μακεδονία, ιδίως στη Χαλκιδική και σε περιοχές της Πιερίας, ενώ ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στη Δυτική Κρήτη.

Από το μεσημέρι – απόγευμα της Πέμπτης, αναμένεται ισχυρό πέρασμα καταιγίδων, το οποίο θα συνεχιστεί με κατά τόπους φαινόμενα και τις βραδινές ώρες.

Τοπικά πλημμυρικά επεισόδια είναι πιθανά, καθώς θα σημειωθεί μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω καμένων εκτάσεων και ανεπαρκών αντιπλημμυρικών έργων.

Οι καταιγίδες θα κινηθούν και προς την Κεντρική και Νότια Εύβοια.

  • Παρασκευή

Τα ισχυρά φαινόμενα μετατοπίζονται στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Παράλληλα, επιμένουν οι βροχές και στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα δυτικά, αν και σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

  • Σάββατο

Ο καιρός βελτιώνεται σημαντικά, με λίγες μόνο τοπικές βροχές ή αστάθεια. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει πιο ήπιο, πριν από μια νέα κακοκαιρία από τη Δευτέρα.

Στην Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.


Στα βορειοδυτικά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει έως και 10°C σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Βορειοδυτικής χώρας, οι μεσημβρινές ώρες θα κυλήσουν με μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Τις νυχτερινές ώρες, αναμένεται έντονο ψύχος, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, με αναγκαία τη χρήση μέσων θέρμανσης.

Αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα οι ισχυροί νοτιάδες θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία, κυρίως στη βόρεια Κρήτη.

Την Πέμπτη αναμένονται ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ειδικά στο βόρειο Αιγαίο 7–8 μποφόρ, με συγκλίσεις που ενισχύουν τα φαινόμενα στη Βόρεια χώρα.

Την Παρασκευή αναμένεται στροφή σε βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα εντείνουν το ψύχος.

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής αναμένονται χιονοπτώσεις στα βουνά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα), δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις από τα 900 μέτρα και πάνω.

Πρόκειται για σοβαρή κακοκαιρία, με εκδήλωση ισχυρών φαινομένων και καθολική εξάπλωση.

Κλείνοντας, η μετεωρολόγος κάνει λόγο για κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών επεισοδίων, εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που θα πέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

