Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφορικά με τη νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από νωρίς το πρωί της Πέμπτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στα βόρεια.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο καθώς και τα Δωδεκάνησα, ενώ βροχές θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, κυρίως στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 8 βαθμούς Κελσίου. Από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης αναμένονται και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Στην Αττική αναμένεται πέρασμα ισχυρής καταιγίδας το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, με έντονα φαινόμενα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο ρόλος της θερμής θάλασσας

Η θερμοκρασία της θάλασσας παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη ενός χαμηλού βαρομετρικού, καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της κακοκαιρίας. Ζεστά νερά ευνοούν την εξάτμιση περισσότερης υγρασίας, η οποία τροφοδοτεί το σύστημα με λανθάνουσα θερμότητα. Έτσι ενισχύεται η ανάπτυξη νεφών, οι βροχοπτώσεις γίνονται ισχυρότερες και το χαμηλό βαθαίνει.

Επιπλέον, η θέρμανση της ατμόσφαιρας κοντά στην επιφάνεια μπορεί να μεταβάλει την κατανομή πιέσεων και ανέμων, επηρεάζοντας την τροχιά του συστήματος. Συχνά ένα θερμό θαλάσσιο υπόβαθρο τραβά το χαμηλό πιο νότια ή ανατολικά από την αρχική του πορεία.

