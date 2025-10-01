Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

Τα προγνωστικά μοντέλα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη καταγράφουν την επικείμενη άφιξη νέας κακοκαιρίας στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από τα δυτικά την Κυριακή.

Η επιδείνωση του καιρού θα επεκταθεί σταδιακά, με έντονα φαινόμενα να καλύπτουν σχεδόν όλη τη χώρα από τη Δευτέρα έως και την Τρίτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η νέα διαταραχή του καιρού θα εισέλθει στη χώρα από τα δυτικά το βράδυ της Κυριακής. Η αλλαγή αυτή θα φέρει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν αρχικά τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν προς το κέντρο και τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σε αρκετές περιοχές.

Τις ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν και πλημμυρικά φαινόμενα.

Προ των πυλών η δεύτερη κακοκαιρία

Παρά την έλευση της νέας, τρίτης, κακοκαιρίας, μεγαλύτερη σημασία δίνεται στην επερχόμενη διαταραχή που αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αυτή η μεταβολή του καιρού αναμένεται να είναι πιο ισχυρή και θα φέρει τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου σε πολλές περιοχές. Η εξέλιξη της κατάστασης θα παρακολουθείται στενά, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην περιοχή.

Σε γενικές γραμμές, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για τις μετεωρολογικές προβλέψεις και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις αλλαγές που θα φέρουν οι επόμενες ημέρες. Η προσοχή στις καιρικές συνθήκες και η πρόληψη είναι απαραίτητες για την ασφαλή διαχείριση της νέας κακοκαιρίας.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι - απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοδυτικό Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-10-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.