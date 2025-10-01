Καιρός: «Συναγερμός» από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη - Πού θα «χτυπήσουν» τα επικίνδυνα φαινόμενα

Από το βράδυ της Τετάρτης αλλάζει ραγδαία ο καιρός στη χώρα, καθώς βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στην Ιταλία αρχίζει να κινείται ανατολικά και να επηρεάζει πρώτα τα δυτικά τμήματα.

Η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια περίπου 48 ωρών, από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή, και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, κυρίως σε παραθαλάσσιες ζώνες και περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους. Στις θάλασσες οι άνεμοι θα ενισχυθούν και τοπικά θα φτάσουν θυελλώδεις εντάσεις, ενώ σε μεγάλα υψόμετρα της βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Ένα ακόμη στοιχείο που θα χαρακτηρίσει το πέρασμα της κακοκαιρίας είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, όπου το θερμόμετρο θα κατρακυλήσει αρκετούς βαθμούς, δημιουργώντας εντυπωσιακή διαφορά θερμοκρασίας με τον νότο – κατά τόπους έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι μιλούν για «χειμώνα στον βορρά και φθινόπωρο στον νότο».

Στους προγνωστικούς χάρτες φαίνεται καθαρά η πορεία του συστήματος και τα σημεία όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων εμφανίζουν οι θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς η θερμότητα που έχει συσσωρευθεί στη θάλασσα από το καλοκαίρι τροφοδοτεί την ατμοσφαιρική αστάθεια.

Η εικόνα του καιρού θα αρχίσει να βελτιώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο δεν αποκλείεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την ερχόμενη εβδομάδα. Οι αρχές και οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες δύο ημέρες, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και επικίνδυνα.