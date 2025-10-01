Καιρός: Έρχεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης - Πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Σε επιδείνωση οδηγείται ο καιρός από το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με τα κυριότερα προγνωστικά μοντέλα που αξιοποιούν η ΕΜΥ και το ΕΑΑ/meteo.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι το σύστημα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά, επηρεάζοντας αρχικά τα Ιόνια νησιά και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, πριν κινηθεί ανατολικότερα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα προβλεπόμενα υψηλά ύψη βροχής, που ανεβάζουν σημαντικά τα επίπεδα επικινδυνότητας στα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και στην Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με τους χάρτες βροχόπτωσης, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και παρατεταμένα σε αυτές τις περιοχές.

Προς το βράδυ της Πέμπτης, το σύστημα αναμένεται να οργανωθεί περισσότερο, σχηματίζοντας βαρομετρικό χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα στο Αιγαίο. Η κακοκαιρία θα κινηθεί σταδιακά ανατολικότερα, πλήττοντας κυρίως τη Θράκη —με έμφαση σε Ξάνθη και Κομοτηνή— καθώς και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια, ενώ από τα δυτικά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της διαταραχής και αναμένεται η έκδοση έκτακτου δελτίου από την ΕΜΥ τις επόμενες ώρες.