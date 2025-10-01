Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

Βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Επιμέλεια - Newsbomb

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) - Παρασκευής (3-10-25)

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάσι Βεντούρα για Diddy: «Βλέπω εφιάλτες, φοβάμαι ότι θα θέλει εκδίκηση»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

13:16ΥΓΕΙΑ

Πώς να βελτιώσετε την όρασή σας, σε κάθε ηλικία - Συμβουλές από έναν ειδικό

13:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025 - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά την πίεσή μας

13:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνάντηση Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι – Τι ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

13:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το ερωτηματικό για Μεντιλίμπαρ και οι σκέψεις για ενδεκάδα

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

13:02ΦΑΡΜΑΚΟ

Η συμφωνία Τραμπ – Pfizer που παρακάμπτει τους δασμούς – Τι θα γίνει με τις τιμές των φαρμάκων

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Nετανιάχου «τζογάρει» με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η ευκαιρία στο εξωτερικό και το ρίσκο σιο εσωτερικό

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με τα εικονικά τιμολόγια: Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην εξάρθρωσή της - Δείτε πού είχαν κρύψει 499940 ευρώ σε μετρητά (video)

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Τατσόπουλος: «6 χρόνια πάνω από το χορτάρι»

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης έγινε ο νεότερος Έλληνας με 10 γκολ στην Ευρώπη

12:47LIFESTYLE

«Μεγάλη χίμαιρα»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς που όλοι περιμένουμε

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Έβερεστ δεν είναι το υψηλότερο βουνό της Γης

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

12:28WHAT THE FACT

Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ