Πέντε τροχαία ατυχήματα στην κάθοδο του Κηφισού - Απελπισία η κίνηση στους δρόμους

Πέντε τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού με αποτέλεσμα να καταγράφονται τεράστιες καθυστερήσεις. Παράλληλα, έλαβε χώρα ένα ακόμα τροχαίο περιστατικό στην άνοδο του Κηφισού.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στο κόκκινο είναι οι λεωφόροι Κηφισίας αλλά και Μεσογείων. Επίσης, έντονη κίνηση υπάρχει στις λεωφόρους Συγγρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού και Καλλιρόης.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αλίμου-Κατεχάκη και στην Καποδιστρίου.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.