Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα

Οι διασώστες δεν πρόλαβαν να τη μεταφέρουν εγκαίρως στο Κέντρο Υγείας

Τραγικό τέλος για 47χρονη έξω από Κέντρο Υγείας στη Λάρισα
Μια 47χρονη γυναίκα από χωριό του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα άφησε την τελευταία της πνοή νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet, ένιωσε πόνους, με αποτέλεσμα συγγενείς της να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παραλήφθηκε για να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων, ωστόσο κατέληξε λίγο πριν την είσοδο, παρά τις άμεσες προσπάθειες του ιατρικού και διασωστικού προσωπικού

