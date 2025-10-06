Γκρενόμπλ: Νεαρός έδωσε 20 φορές εξετάσεις οδήγησης με διαφορετικά ονόματα και πλαστά έγγραφα

Μια σχολή οδήγησης στην περιοχή της Γκρενόμπλ στη Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μεγάλης απάτης, καθώς επέτρεψε σε περίπου είκοσι πολίτες να αποκτήσουν άδεια οδήγησης χωρίς να δώσουν πρακτικές εξετάσεις.

Κεντρικό πρόσωπο ήταν ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις 20 φορές, παριστάνοντας διαφορετικούς υποψηφίους με πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης.

Η παράνομη επιχείρηση απέφερε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά εξαρθρώθηκε από την οικονομική υπηρεσία της αστυνομίας ποινικών ερευνών της Γκρενόμπλ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr