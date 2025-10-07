Χανιά: Κλειστό για δεύτερη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς

Κλειστό και σήμερα Τρίτη, λόγω κακοκαιρίας, το φαράγγι της Σαμαριάς

Newsbomb

Χανιά: Κλειστό για δεύτερη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε πως το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά, θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα γίνει με τον Ερντογάν; Από τη «βελούδινη» διαδοχή, στην ισόβια διακυβέρνηση - Όλα τα σενάρια, ο Δημήτρης Σταθακόπουλος εξηγεί

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Από την πρώτη «Ιντιφάντα« στο «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ - Το «φάντασμα» της οργάνωσης που θα κρίνει την επόμενη ημέρα στη Μ. Ανατολή - Explainer video

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπλοκή με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τελικά ποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει το έργο

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες έφερε η κακοκαιριά «Μπάρμπαρα» - Με θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας η Τρίτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό για δεύτερη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Πρισίλα σαρώνει τη δυτική ακτή του Μεξικού

04:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 7 Οκτωβρίου

03:50ΕΛΛΑΔΑ

ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Από την Τετάρτη η αναδιανομή των αδιάθετων βιβλίων για το 2025

03:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 10 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΥΕ)

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Γυρνάμε στη χειμερινή - Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η πρώτη σειρά συνομιλιών Χαμάς - μεσολαβητών ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα»

02:06ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας σχεδιάζει το Βερολίνο

01:00ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Στις φλόγες ιστιοφόρο – Ώρες αγωνίας για τέσσερις επιβαίνοντες

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η… τεχνητή νοημοσύνη «έσωσε» τη συνεδρίαση στη Wall Street

00:16ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες για Γάζα: Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

06:00MEETING POINT

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι τρεις μετασχηματισμοί

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμπλοκή με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Τελικά ποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει το έργο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες έφερε η κακοκαιριά «Μπάρμπαρα» - Με θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας η Τρίτη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, τόσο τρελή»

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

22:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του – Πού κυμαίνεται η τιμή

13:50MEETING POINT

Αράπογλου στο Meeting Point: Σε βάθος χρόνου θα φανεί η επίδραση των μέτρων της ΔΕΘ - Θετική η αντιμετώπιση ενός κόμματος Τσίπρα από τους πολίτες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Σε ποιους δρόμους της Αττικής θα τοποθετηθούν - Σε εφαρμογή οι πρώτες 41

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

11:54MEETING POINT

Η ακτινογραφία της κυβέρνησης με τη σκληρή γλώσσα των αριθμών

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

23:36LIFESTYLE

Κωνσταντίνα: «Έβγαινα και τραγουδούσα με σπασμένα πλευρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ