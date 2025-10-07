Λάρισα: Αυτοκίνητο τούμπαρε μετά από σύγκρουση με βαν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στην Τερψιθέα Λάρισας όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Ειδικότερα ένα μικρό αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με βαν, με αποτέλεσμα την εκτροπή του.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το συμβάν σημειώθηκε στις 12.30 μ.μ., με τον έναν οδηγό του μικρού οχήματος να εγκλωβίζεται προς στιγμήν ύστερα από την σύγκρουση και εκτροπή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική, ωστόσο η επέμβαση της δεύτερης δεν χρειάστηκε καθώς ο οδηγός είχε καταφέρει να απεγκλωβιστεί μόνος από το όχημά του.

Ευτυχώς κατά τις πρώτες πληροφορίες αναφέρονται μόνο υλικές ζημιές και όχι κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε τρακτέρ για να ρυμουλκήσει το τουμπαρισμένο όχημα.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος:

Διαβάστε επίσης