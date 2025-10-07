Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση

Μια απίστευτη περιπέτεια βιώνει μια 30χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία έπεσε θύμα ενός πλαστικού χειρουργού στην Αθήνα, που, κατά τη διάρκεια αισθητικής επέμβασης, παραμόρφωσε το στήθος της.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, η γυναίκα ταλαιπωρείται με ανοιχτές πληγές και συνεχείς επεμβάσεις, προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε ο γιατρός. Όπως αποδείχθηκε, της τοποθέτησε υπερβολικά μεγάλα ενθέματα σιλικόνης, προκαλώντας σοβαρή λοίμωξη από σταφυλόκοκκο και έντονες παραμορφώσεις στο στήθος της. Μετά από δύο αποτυχημένες επεμβάσεις και με εμφανείς ουλές, η γυναίκα προσπαθεί ακόμη να ανακτήσει τη σωματική και ψυχική της υγεία.

Με σοβαρή παραμόρφωση στο στήθος η 30χρονη γυναίκα

Ο δικηγόρος της, Τέλλος Αγαπηνός, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι ο γιατρός της διαβεβαίωσε πως η επέμβαση ήταν απολύτως ασφαλής και ότι τα ενθέματα ήταν κατάλληλα για το σώμα της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν τραγικό, το ένα στήθος απέκτησε τετράγωνο σχήμα, το άλλο έμεινε στρογγυλό, και το σώμα της γέμισε αντιαισθητικές ουλές.

«Η εντολέας μου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, ενώ ο γιατρός αρνήθηκε ακόμη και εγγράφως να χρηματοδοτήσει τη διόρθωση της ζημιάς που της προκάλεσε. Η παραμόρφωση είναι τρομερή και της έχει στερήσει κάθε έννοια προσωπικής, ερωτικής και οικογενειακής ζωής. Υποφέρει από συνεχείς μολύνσεις και από τα 29 της χρόνια μπαινοβγαίνει στα χειρουργεία, με τους πλαστικούς χειρουργούς να της ζητούν υπέρογκα ποσά για επανόρθωση», ανέφερε.

Οι πληγές δεν έκλειναν μετά την επέμβαση

«Κόλλησε σταφυλόκοκκο και πήγε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, έχει ήδη κατατεθεί αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη σωματική και ψυχική βλάβη που υπέστη η γυναίκα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική διαδικασία μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την επιβολή πιθανών κυρώσεων.

Ο κ. Αγαπηνός αποκάλυψε επίσης ότι ο συγκεκριμένος γιατρός εμπλέκεται και σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις, στις οποίες επίσης αρνήθηκε να αναλάβει ευθύνη. Μετά το δεύτερο αποτυχημένο χειρουργείο, η 30χρονη υπέστη έντονους πόνους και σοβαρή λοίμωξη από σταφυλόκοκκο, ενώ χρειάστηκε να επισκεφθεί το νοσοκομείο ΚΑΤ και κατόπιν ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, όπου διαπιστώθηκε εκτεταμένη μόλυνση και φλεγμονή.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της προς τον γιατρό, εκείνος την καθησύχαζε ότι όλα θα διορθωθούν με τον χρόνο. Όταν όμως η κατάσταση χειροτέρευσε, της πρότεινε δεύτερη επέμβαση, υποσχόμενος αποκατάσταση του προβλήματος. Αντί γι’ αυτό, η δεύτερη εγχείρηση επιδείνωσε περαιτέρω την εικόνα των μαστών της, προκαλώντας νέα φλεγμονή και μόλυνση.

Με εκτεταμένες ουλές στο στήθος η 30χρονη γυναίκα

Η 30χρονη αναγκάστηκε να αναζητήσει βοήθεια από άλλους ειδικούς, ενώ πλέον έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση 125.000 ευρώ για τη σωματική και ψυχική βλάβη που υπέστη.

Στην τηλεοπτική εκπομπή του MEGA παρουσιάστηκαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη σοβαρή παραμόρφωση και τις εκτεταμένες ουλές. Δείτε τις εικόνες: