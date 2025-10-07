Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση

Ο δικηγόρος της 30χρονης μητέρας, κ. Τέλλος Αγαπηνός, περιγράφει στο Newsbomb.gr την τραγική κατάσταση της γυναίκας που έπεσε θύμα πλαστικού χειρουργού

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση
unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απίστευτη περιπέτεια βιώνει μια 30χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία έπεσε θύμα ενός πλαστικού χειρουργού στην Αθήνα, που, κατά τη διάρκεια αισθητικής επέμβασης, παραμόρφωσε το στήθος της.

Από τον Φεβρουάριο του 2024, η γυναίκα ταλαιπωρείται με ανοιχτές πληγές και συνεχείς επεμβάσεις, προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε ο γιατρός. Όπως αποδείχθηκε, της τοποθέτησε υπερβολικά μεγάλα ενθέματα σιλικόνης, προκαλώντας σοβαρή λοίμωξη από σταφυλόκοκκο και έντονες παραμορφώσεις στο στήθος της. Μετά από δύο αποτυχημένες επεμβάσεις και με εμφανείς ουλές, η γυναίκα προσπαθεί ακόμη να ανακτήσει τη σωματική και ψυχική της υγεία.

sth8os-1.jpg

Με σοβαρή παραμόρφωση στο στήθος η 30χρονη γυναίκα

Ο δικηγόρος της, Τέλλος Αγαπηνός, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι ο γιατρός της διαβεβαίωσε πως η επέμβαση ήταν απολύτως ασφαλής και ότι τα ενθέματα ήταν κατάλληλα για το σώμα της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν τραγικό, το ένα στήθος απέκτησε τετράγωνο σχήμα, το άλλο έμεινε στρογγυλό, και το σώμα της γέμισε αντιαισθητικές ουλές.

«Η εντολέας μου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, ενώ ο γιατρός αρνήθηκε ακόμη και εγγράφως να χρηματοδοτήσει τη διόρθωση της ζημιάς που της προκάλεσε. Η παραμόρφωση είναι τρομερή και της έχει στερήσει κάθε έννοια προσωπικής, ερωτικής και οικογενειακής ζωής. Υποφέρει από συνεχείς μολύνσεις και από τα 29 της χρόνια μπαινοβγαίνει στα χειρουργεία, με τους πλαστικούς χειρουργούς να της ζητούν υπέρογκα ποσά για επανόρθωση», ανέφερε.

sth8os.jpg

Οι πληγές δεν έκλειναν μετά την επέμβαση

«Κόλλησε σταφυλόκοκκο και πήγε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, έχει ήδη κατατεθεί αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τη σωματική και ψυχική βλάβη που υπέστη η γυναίκα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική διαδικασία μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την επιβολή πιθανών κυρώσεων.

Ο κ. Αγαπηνός αποκάλυψε επίσης ότι ο συγκεκριμένος γιατρός εμπλέκεται και σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις, στις οποίες επίσης αρνήθηκε να αναλάβει ευθύνη. Μετά το δεύτερο αποτυχημένο χειρουργείο, η 30χρονη υπέστη έντονους πόνους και σοβαρή λοίμωξη από σταφυλόκοκκο, ενώ χρειάστηκε να επισκεφθεί το νοσοκομείο ΚΑΤ και κατόπιν ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, όπου διαπιστώθηκε εκτεταμένη μόλυνση και φλεγμονή.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της προς τον γιατρό, εκείνος την καθησύχαζε ότι όλα θα διορθωθούν με τον χρόνο. Όταν όμως η κατάσταση χειροτέρευσε, της πρότεινε δεύτερη επέμβαση, υποσχόμενος αποκατάσταση του προβλήματος. Αντί γι’ αυτό, η δεύτερη εγχείρηση επιδείνωσε περαιτέρω την εικόνα των μαστών της, προκαλώντας νέα φλεγμονή και μόλυνση.

sth8os-4.jpg

Με εκτεταμένες ουλές στο στήθος η 30χρονη γυναίκα

Η 30χρονη αναγκάστηκε να αναζητήσει βοήθεια από άλλους ειδικούς, ενώ πλέον έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας αποζημίωση 125.000 ευρώ για τη σωματική και ψυχική βλάβη που υπέστη.

Στην τηλεοπτική εκπομπή του MEGA παρουσιάστηκαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη σοβαρή παραμόρφωση και τις εκτεταμένες ουλές. Δείτε τις εικόνες:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:44ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοί Μπαμπάδες: Επιστολή στο υπουργείο Παιδείας για τον όρο που αναφέρεται στο My School για την δολοφονία γυναικών

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΛΚΑ: Ποια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ έγιναν ακριβότερα

13:43ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προανήγγειλε ανακοινώσεις σήμερα στις 20:00 μαζί με τον Πάνο Ρούτσι

13:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – Συνελήφθησαν ο «εγκέφαλος» και άλλα 5 άτομα

13:29ΕΛΛΑΔΑ

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργικό επεισόδιο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φαραντούρη σε Φον ντερ Λάιεν: «Οδηγείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο»

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη αντίδραση Μόσχας για τους Tomahawk: «Σοβαρή κλιμάκωση» - «Οι πύραυλοι μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές»

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Τσιόδρας διοργανώνει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Κατέληξε η 77χρονη τραυματίας από το τροχαίο – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: 800 ευρώ χρειάζεται μια οικογένεια για να ζεσταθεί

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ανήλικος ο επιδειξίας που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό – Συνελήφθη μετά από κλοπή σε πρατήριο

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Νέο είδος δηλητηριώδους βατράχου εντοπίστηκε στον Αμαζόνιο

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στις δολοφονίες

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτύριο για 30χρονη: Το στήθος της έγινε.... τετράγωνο έπειτα από αποτυχημένη επέμβαση - Ουλές, μολύνσεις και βασανιστικοί πόνοι

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο για 24χρονη Ουαλή: Τα εξανθήματα στα δάχτυλα και οι γιατροί που έβλεπαν μόνο αλλεργικό σοκ

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Φυσικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνα τους στα κβαντικά φαινόμενα στον μακρόκοσμο

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Τον ψάχνουν για να του πουν...ότι κέρδισε - Κάνει πεζοπορία στα βουνά

12:48ΕΘΝΙΚΑ

Ο Ερντογάν και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου - Η 7η Οκτωβρίου 1571 και η σημερινή ένταση

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ