Γυναίκα απέκτησε «τετραγωνισμένο» στήθος, λοίμωξη και ανοιχτές πληγές μετά από αισθητική επέμβαση

Μια 30χρονη μητέρα δύο παιδιών κατήγγειλε ότι η προσπάθειά της να βελτιώσει την εμφάνισή της με αισθητική επέμβαση εξελίχθηκε σε εφιάλτη, αφήνοντάς τη με παραμορφωμένο στήθος, ανοιχτές πληγές και λοίμωξη από σταφυλόκοκκο.

Η γυναίκα επισκέφθηκε τον πλαστικό χειρουργό τον Φεβρουάριο του 2024, προκειμένου να υποβληθεί σε ανόρθωση και τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης. Όπως αναφέρει, ο γιατρός τη διαβεβαίωσε ότι τα ενθέματα των 360 cc ήταν απολύτως κατάλληλα για το σώμα της. Η επέμβαση κόστισε 5.000 ευρώ, τα οποία κατέβαλε σε μετρητά, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να λάβει απόδειξη.

Το αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν καταστροφικό. «Οι μαστοί μου παραμορφώθηκαν, ο ένας ήταν μεγαλύτερος και τετραγωνισμένος. Τα ενθέματα ήταν υπερβολικά μεγάλα», περιγράφει η ίδια στο Mega. Σύντομα, εκτός από το αισθητικό πρόβλημα, εμφανίστηκαν έντονοι πόνοι που διήρκησαν για μήνες.

Μετά από συνεχείς πιέσεις της, ο γιατρός παραδέχτηκε το λάθος του και πρότεινε να προχωρήσουν σε διορθωτική επέμβαση. «Μου είπε “ήταν χάλια η πρώτη επέμβαση, θα σε φτιάξω εγώ”. Όμως βγήκα από το χειρουργείο με ανοιχτές πληγές και λίγες μέρες μετά κόλλησα σταφυλόκοκκο», λέει η 30χρονη.

Το αποτέλεσμα της δεύτερης επέμβασης, όπως καταγγέλλει, ήταν ακόμη χειρότερο: «Είμαι σαν να με έχει σφάξει χασάπης. Οι ουλές είναι τεράστιες, το στήθος παραμορφωμένο. Έχει επηρεάσει τη σχέση μου, την ψυχολογία μου, τη ζωή μου ολόκληρη».

Η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά με τον γιατρό, ζητώντας του να διορθώσει έστω τις ουλές με λέιζερ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Είχα γίνει ράκος», σημειώνει.

Μήνες αργότερα, απευθύνθηκε σε άλλον γιατρό, ο οποίος αφαίρεσε τα ενθέματα και προχώρησε σε επανορθωτική επέμβαση δύο σταδίων. «Μέχρι πριν λίγους μήνες οι πληγές μου ήταν ακόμη ανοιχτές. Δεν μπορούσα καν να βάλω μαγιό – το στήθος μου είχε κολλήσει στη μέση σαν να υπήρχε μια πέτσα».

Η 30χρονη έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του πλαστικού χειρουργού, ζητώντας αποζημίωση για τη σωματική και ψυχική οδύνη που υπέστη, καθώς και την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε.

Όπως δήλωσε στο Mega ο δικηγόρος της, κ. Τέλλος Αγαπηνός:

«Η πελάτισσά μου δεν ζητά μόνο δικαίωση οικονομικά, αλλά και ηθικά. Έχει ήδη κινηθεί νομικά και η υπόθεση θα εξεταστεί τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Εξετάζουμε επίσης και την ποινική διάσταση της υπόθεσης».