Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα μηχάνημα της Περιφέρειας στο Πεντάλοφο

Περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στο Πεντάλοφο του Δήμου Μεσολογγίου και απασχολεί τις Αρχές, τις τελευταίες ώρες.

Άγνωστος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο σε μηχάνημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκαλώντας του ζημιές, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του agrinionews.gr.

Το μηχάνημα εκτελούσε εργασίες αγροτικής οδοποιίας έπειτα από αίτημα και καθώς έβρεχε, ο χειριστής το στάθμευσε παραπλεύρως του επαρχιακού δρόμου Στρογγυλοβούνι – Πεντάλοφος.

Αύριο (09/10) αναμένεται να κατατεθεί μήνυση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά αγνώστων. Η Αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και το μηχάνημα μεταφέρθηκε για επισκευή.