Η άφιξη του χειμώνα: Τα πρώτα χιόνια κάλυψαν τις κορυφές των βουνών της Κρήτης
Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στα βουνά της Κρήτης, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή εικόνα στα Λευκά Όρη
Ο καιρός άλλαξε, φέρνοντας τις πρώτες νιφάδες στα ψηλότερα σημεία της Κρήτης.
Δείτε εικόνες του daynight.gr.
