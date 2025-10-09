Εορτολόγιο 10 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Παρασκευή 10 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ευλάμπιος

Λάμπης

Ευλάμπης

Ευλαμπία

Ευλαμπή

Λαμπή

Λαμπία

Λάμπω

Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλαμπία

Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία ήταν αδέλφια και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού.

Κάποια ημέρα οι δικοί του έστειλαν τον Ευλάμπιο να πάει στην πόλη για ν’ αγοράσει ψωμί. Εκεί, λοιπόν, στη Νικομήδεια, ο νεαρός Ευλάμπιος είδε τοιχοκολλημένο το αυτοκρατορικό διάταγμα για τον διωγμό των χριστιανών. Το περιγέλασε, το ξεκόλλησε και το έσκισε. Αμέσως τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο δικαστήριο.

Ο δικαστής τον συμβούλευσε να αρνηθεί τον Χριστό και εκείνος με τη σειρά του τον συμβούλευσε να αρνηθεί τα ψεύτικα είδωλα και να αναγνωρίσει τον Ένα και μοναδικό Ζωντανό Θεό. Τότε ο δικαστής πρόσταξε να μαστιγώσουν τον Ευλάμπιο μέχρι να ματώσει και να τον υποβάλουν σε φρικτά βασανιστήρια.

Όταν η αδελφή του Ευλαμπία άκουσε για τα δεινά του αδελφού της, έτρεξε να τον βρει και μαρτύρησε μαζί μ’ εκείνον για τον Χριστό. Τη μαστίγωσαν μέχρι που το αίμα ανάβλυζε από τη μύτη και το στόμα της. Κατόπιν τους έριξαν σε λέβητα με νερό που κόχλαζε και έπειτα επάνω σε πυρακτωμένη σχάρα. Δροσιζόμενοι οι δύο αδελφοί, διαφυλάχθηκαν αβλαβείς με τη δύναμη του σημείου του Σταυρού και του Ονόματος του Χριστού. Τελικώς, ο Ευλάμπιος αποκεφαλίστηκε, ενώ η αδελφή του ξεψύχησε προτού την καρατομήσει το σπαθί του δημίου.

