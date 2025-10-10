Παιδική πορνογραφία: Χειροπέδες σε 39χρονο για πλήθος αρχείων σε διαδικτυακή πλατφόρμα

Σε επταετή κάθειρξη καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης έναν 39χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την κατοχή εκατοντάδων αρχείων παιδικής πορνογραφίας.

Το Δικαστήριο έλαβε την απόφαση ομόφωνα, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Παρά την αναγνώριση του ελαφρυντικού, αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο 39χρονος να επιστρέψει στις φυλακές. Εκεί κρατείτο ήδη από τον Ιούλιο του 2024, όταν είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Πλήθος αρχείων σε εξωτερικό σκληρό δίσκο και διαδικτυακή πλατφόρμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίηση του κατηγορούμενου έγινε μέσω μιας δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, στην οποία είχε αποθηκεύσει 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν επιπλέον περισσότερα από 1.000 αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις σε εξωτερικό σκληρό δίσκο που κατείχε.

Η απολογία του κατηγορούμενου

Ενώπιον των δικαστών, ο 39χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι τα επίμαχα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web). Ισχυρίστηκε πως η λήψη έγινε στο πλαίσιο της ερευνητικής ενασχόλησής του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, με σκοπό την ανάλυση ιών και κακόβουλων λογισμικών.

«Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους», είπε, παραδεχόμενος ωστόσο πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα». Καταλήγοντας, παραδέχθηκε: «Ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει».

Διαβάστε επίσης