Έβαλαν γκαζάκια έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Ισχυρή έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού, προκαλώντας ζημιές στην είσοδο του κτιρίου

Έβαλαν γκαζάκια έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης - Ισχυρή έκρηξη
Λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου, έκρηξη από αυτοσχέδιο μηχανισμό αναστάτωσε το κέντρο της Αθήνας. Ο μηχανισμός, που αποτελούνταν από γκαζάκια, είχε τοποθετηθεί μπροστά από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη γωνία Αριστοτέλους και Συγγρού. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία απέκλεισε το σημείο και διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Αριστοτέλους, από το ύψος της Πάντου έως τον παράδρομο της Συγγρού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ασφάλειας και κλιμάκια των ΤΕΕΜ, τα οποία εξετάζουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και συλλέγουν στοιχεία για να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για ενέργεια περιορισμένης ισχύος, αλλά με σαφή στόχευση τη δημιουργία εντυπώσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το παράρτημα του υπουργείου παρέμεινε κλειστό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

