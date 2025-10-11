Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (11/10) μπροστά από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού.

Στο σημείο βρέθηκαν γκαζάκια και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του παραρτήματος του Υπουργείου.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις καθώς και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και να συλλέξουν στοιχεία για τη διαλεύκανση του περιστατικού.

Από την έκρηξη δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης