Διεκόπη η δίκη των δύο αστυνομικών για την κακοποίηση των παιδιών τους

Στις 3 Φεβρουαρίου 2026 μετατέθηκε χρονικά η εκδίκαση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και αφορά ζευγάρι πρώην αστυνομικών, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρότατα εγκλήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους. Η υπόθεση διεκόπη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, με τους δύο κατηγορούμενους να έχουν ήδη αποταχθεί από το Σώμα.

Ο 46χρονος πρώην αστυνομικός, που υπηρετούσε στη Βουλή, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, σε αντίθεση με τη 35χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, επίσης πρώην αστυνομικό, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την εξαίρεσή της, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κλήρωση νέας δικαστή. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τον διορισμό ψυχολόγου–πραγματογνώμονα για την εξέταση της κατηγορούμενης, δεδομένου ότι έχει και την ιδιότητα μάρτυρα στην υπόθεση. Από την πλευρά της υπεράσπισης επισημάνθηκε ότι η 35χρονη είχε ήδη εξεταστεί στο στάδιο της ανάκρισης και είχε κριθεί αξιόπιστη.

Η διαδικασία διακόπηκε τελικά ως προς την κατηγορούμενη, λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισής της, ο οποίος δήλωσε αδυναμία παράστασης εξαιτίας ασθένειας, οδηγώντας έτσι στην αναβολή της δίκης.

Το κατηγορητήριο

Οι δύο εν διαστάσει σύζυγοι αντιμετωπίζουν βαριά κακουργηματικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο βιασμός ανηλίκου, η κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και η γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τις πράξεις να φέρονται ότι τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο σε βάρος του 46χρονου, ο οποίος μετά την απολογία του τον Δεκέμβριο του 2024 κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές. Αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, ο βιασμός, η πορνογραφία ανηλίκων με τη χρησιμοποίηση παιδιού κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και η ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου, επίσης κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Από την πλευρά της, η 35χρονη κατηγορούμενη, η οποία μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, φέρεται να έχει αναφερθεί στη συμμετοχή της σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου, εξαιτίας απειλών και σκληρής κακοποίησης που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν από τον συγκατηγορούμενό της.

