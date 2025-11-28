Ο αστυνομικός της Βουλής μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες

Έναν περίπου χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ο αστυνομικός της Βουλής που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, μιλάει για πρώτη φορά μέσα από τις φυλακές της Τρίπολης που κρατείται και προσπαθεί να πείσει ότι είναι αθώος.

Σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο αστυνομικός απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει δεν άπτονται στην πραγματικότητα. Όπως ισχυρίζεται δεν κακοποίησε ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του και πιστεύει ότι όλα άλλαξαν μετά τη νοσηλεία της συζύγου του σε ψυχιατρική κλινική.

«Όλα είναι μια τεράστια φούσκα, δεν στοιχειοθετείτε καμία κατηγορία»

«Είναι μια υπόθεση η οποία θα αποδειχθεί ότι είναι μια τεράστια φούσκα. Θα σας πω μόνο ότι μετά από έναν χρόνο ταλαιπωρίας, με έχουν κάνει φύλλο και φτερό, δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα, κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει όλα αυτά. Δεν στοιχειοθετείται καμία μα καμία κατηγορία», αναφέρει ο αστυνομικός της Βουλής ενώ στη συνέχεια κάνει αναφορά και για τα παιδιά του. Όπως λέει τόσο τα παιδιά του, όσο και η σύζυγός του είναι καθαρά και πως δεν φαίνεται από καμία εξέταση να υπάρχει βιασμός.

«Όσον αφορά τα παιδιά μου, πάντα ήμουν πολύ τυπικός και πολύ σοβαρός απέναντί τους. Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές που έχω στα χέρια μου, τα παιδιά είναι άθικτα. Όσον αφορά αυτό που λέγανε στην τηλεόραση, για την πειραγμένη, τη δεύτερη, τη μεσαία μου την κόρη. Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει δύο εξετάσεις, και από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία αλλά και από το Παίδων. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι υπάρχει βιασμός. Από πουθενά, είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Τα παιδιά μου ήταν πεντακάθαρα, το ίδιο και η γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αστυνομικός στη συνέχεια εξήγησε τι συνέβη με το εύρημα που εντοπίστηκε στην μεσαία του κόρη, που σήμερα είναι 13 ετών, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα που προκάλεσε η ίδια.

«Ό,τι είπα και στον ανακριτή θα πω και σε εσάς. Από ό,τι είχα ακούσει από τη γυναίκα μου. Η μεσαία μου η κόρη χρησιμοποιούσε δύο αντικείμενα. Έχω αναφέρει στον ανακριτή τι μπορεί να έχει συμβεί. Ένα ατύχημα, δηλαδή, που προκάλεσε η ίδια, αλλά δεν υπάρχει ρήξη παρθενικού υμένα, το ξεκαθαρίζω», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γίνει γνωστό, στο κορίτσι είχε εντοπιστεί σημαντικό εύρημα που θα μπορούσε να αποτελεί δείγμα σεξουαλική κακοποίησης. Σημειώνεται ότι στα άλλα παιδιά δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο ειδικοί βεβαιώνουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να έχουν κακοποιηθεί.

Η σύζυγος του αστυνομικού και μητέρα των παιδιών σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε περιγράψει πως ο σύζυγός της κακοποιούσε τα κορίτσια τους, ενώ την έβαζε ταυτόχρονα να συνευρίσκεται ερωτικά με τον γιο της.

Η νοσηλεία της εν διαστάσει συζύγου στο ψυχιατρείο

Στην συνέχεια της συζήτησης ο αστυνομικός της Βουλής αναφέρθηκε στην νοσηλεία της συζύγου του στο ψυχιατρείο.

«Η γυναίκα μου από πέρσι τον Φλεβάρη που νοσηλεύτηκε στο ψυχιατρείο δυστυχώς έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν μια κατάσταση που δεν μπόρεσα να τη διαχειριστώ. Είναι ψυχωτική, έχει σχιζοφρένεια, παίρνει βαρύτατη φαρμακευτική αγωγή. Βαρύτατη φαρμακευτική αγωγή, η οποία όταν έμεινε έγκυος στην έκτη εγκυμοσύνη, αυτά τα φάρμακα διακόπηκαν απότομα. Το σύνδρομο στέρησης που επήλθε μετά μας έφερε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Όποιος δεν έχει ζήσει την κατάσταση που έζησα εγώ πέρυσι στο Φλεβάρη δεν μπορεί να ξέρει τίποτα», αναφέρει, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Θέλω να σας τονίσω ότι αυτό και απ' τα ιατρικά της έγγραφα δεν προκύπτει από πουθενά ούτε είχε αναφέρει ποτέ κακοποίηση στο ψυχιατρείο που ήταν».

«Ένας άνθρωπος που βιάζονται τα παιδιά του, που κακοποιείται ο ίδιος και βιάζεται όπως λέει. Θα ζήταγε συνεπιμέλεια;».

Οι ερωτικές συνευρέσεις με τον γιο

Ο αστυνομικός αρνήθηκε ότι έβαζε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με τον γιο της υποστηρίζοντας ότι όλα βρίσκονται στην φαντασία της.

«Δεν έχουν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας της. Δεν έχουν συμβεί ποτέ. Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία και το λέω δημόσια, να κατηγορείται και να στοχοποιείται ένα δεκαπενταμισάχρονο παιδί, το οποίο είναι ένα υπέροχο παλικάρι, και να ακούει τέτοια πράγματα από το στόμα της ίδιας της μητέρας. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Θα σας πω μόνο ότι έφτασε στο σημείο -τέτοια ήταν η συναισθηματική της διαταραχή- να κάνει μήνυση στον ίδιο της τον γιο για ενδοοικογενειακή, μόνο επειδή είχε αντίθετη άποψη. Τι καταλάβατε εσείς από αυτό; Στο ίδιο της το παιδί. Πήρε ένα δεκατετράχρονο παιδί και πήγε και του έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή», ανέφερε.

Η κακοποίηση της εν διαστάσει συζύγου

Στην συνέντευξή της η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγος του αστυνομικού έκανε αναφορά για «βασανιστήρια» στα οποία, όπως λέει την υπέβαλε ενώ είχαν πέσει και τα μαλλιά της λόγω όσων βίωνε.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αστυνομικός τα μαλλιά της συζύγου της έπεσαν επειδή κάηκαν έπειτα από ντεκαπάζ που έκανε. «Θα πω για τα μαλλιά γιατί έπαιξε πάρα πολύ αυτό για τα μαλλιά. Είχε κάνει ντεκαπάζ, είχαν καεί τα μαλλιά της και έπεσαν μόνα τους, τόσο απλό. Δεν υπάρχουν ούτε δράκοι, ούτε φαντάσματα πουθενά στην ιστορία. Έκανε ένα ντεκαπάζ και έπεσαν τα μαλλιά της», λέει συγκεκριμένα και συνεχίζει:

«Για μένα αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα της ζωής μου. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Μου έχει κάνει έξι υπέροχα δώρα. Τα παιδιά μου είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στη ζωή μου. Αλλά πλέον δε θέλω καμία μα καμία μα καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Τα συναισθήματά μου είναι στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Βρίσκομαι διαρκώς σε σοκ. Με κρατάνε με φάρμακα που δεν είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου».

Το πορνογραφικό υλικό και οι κατηγορίες

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός της Βουλής αναφέρθηκε στο πορνογραφικό υλικό και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει λέγοντας πως: «Ο ανακριτής έχει δει 37 βίντεο με εμένα και τη γυναίκα μου, τα οποία κράτησα για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Ποτέ μα ποτέ δεν ήμουν βίαιος και δεν έκανα κάτι που δεν ήθελε».

Στο μεταξύ, η 35χρονη έχει καταθέσει πως ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες πράξεις του με εκείνη και τα παιδιά.

«Έχω δηλώσει στον ανακριτή τις συσκευές μου. Είναι ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ, ένα κινητό, η φωτογραφική μηχανή και δύο στικάκια. Τα κάνανε φύλλο και φτερό. Θέλω να τονίσω ότι εγώ και ο δικηγόρος μου εξ αρχής τονίζαμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Δε βρέθηκε τίποτα, μα τίποτα απολύτως. Και θέλω να τονίσω ότι η γυναίκα μου έλεγε ότι κατέγραφα τις στιγμές του 2016. Η συγκεκριμένη κάμερα και το τρίποδο αγοράστηκαν το Μάρτιο του 2022», ανέφερε στη συνέχεια ο αστυνομικός.

Στις 7 Ιανουαρίου ξεκινά η δίκη

Υπενθυμίζεται, ότι η δίκη του αστυνομικού έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου. Ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του. Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες που βαρύνουν τον 46χρονο είναι: πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή.

Διαβάστε επίσης