Ο αστυνομικός της Βουλής μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες

Ο αστυνομικός της Βουλής δεν έχει, όπως ισχυρίζεται, κακοποιήσει ούτε τη γυναίκα αλλά ούτε και τα παιδιά τους

Newsbomb

Ο αστυνομικός της Βουλής μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έναν περίπου χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ο αστυνομικός της Βουλής που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, μιλάει για πρώτη φορά μέσα από τις φυλακές της Τρίπολης που κρατείται και προσπαθεί να πείσει ότι είναι αθώος.

Σε μακροσκελή συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο αστυνομικός απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν υποστηρίζοντας ότι είναι αθώος και ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει δεν άπτονται στην πραγματικότητα. Όπως ισχυρίζεται δεν κακοποίησε ούτε τη γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του και πιστεύει ότι όλα άλλαξαν μετά τη νοσηλεία της συζύγου του σε ψυχιατρική κλινική.

«Όλα είναι μια τεράστια φούσκα, δεν στοιχειοθετείτε καμία κατηγορία»

«Είναι μια υπόθεση η οποία θα αποδειχθεί ότι είναι μια τεράστια φούσκα. Θα σας πω μόνο ότι μετά από έναν χρόνο ταλαιπωρίας, με έχουν κάνει φύλλο και φτερό, δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα, κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει όλα αυτά. Δεν στοιχειοθετείται καμία μα καμία κατηγορία», αναφέρει ο αστυνομικός της Βουλής ενώ στη συνέχεια κάνει αναφορά και για τα παιδιά του. Όπως λέει τόσο τα παιδιά του, όσο και η σύζυγός του είναι καθαρά και πως δεν φαίνεται από καμία εξέταση να υπάρχει βιασμός.

«Όσον αφορά τα παιδιά μου, πάντα ήμουν πολύ τυπικός και πολύ σοβαρός απέναντί τους. Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές που έχω στα χέρια μου, τα παιδιά είναι άθικτα. Όσον αφορά αυτό που λέγανε στην τηλεόραση, για την πειραγμένη, τη δεύτερη, τη μεσαία μου την κόρη. Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει δύο εξετάσεις, και από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία αλλά και από το Παίδων. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι υπάρχει βιασμός. Από πουθενά, είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Τα παιδιά μου ήταν πεντακάθαρα, το ίδιο και η γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο αστυνομικός στη συνέχεια εξήγησε τι συνέβη με το εύρημα που εντοπίστηκε στην μεσαία του κόρη, που σήμερα είναι 13 ετών, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για ατύχημα που προκάλεσε η ίδια.

«Ό,τι είπα και στον ανακριτή θα πω και σε εσάς. Από ό,τι είχα ακούσει από τη γυναίκα μου. Η μεσαία μου η κόρη χρησιμοποιούσε δύο αντικείμενα. Έχω αναφέρει στον ανακριτή τι μπορεί να έχει συμβεί. Ένα ατύχημα, δηλαδή, που προκάλεσε η ίδια, αλλά δεν υπάρχει ρήξη παρθενικού υμένα, το ξεκαθαρίζω», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε γίνει γνωστό, στο κορίτσι είχε εντοπιστεί σημαντικό εύρημα που θα μπορούσε να αποτελεί δείγμα σεξουαλική κακοποίησης. Σημειώνεται ότι στα άλλα παιδιά δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο ειδικοί βεβαιώνουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να έχουν κακοποιηθεί.

Η σύζυγος του αστυνομικού και μητέρα των παιδιών σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε περιγράψει πως ο σύζυγός της κακοποιούσε τα κορίτσια τους, ενώ την έβαζε ταυτόχρονα να συνευρίσκεται ερωτικά με τον γιο της.

Η νοσηλεία της εν διαστάσει συζύγου στο ψυχιατρείο

Στην συνέχεια της συζήτησης ο αστυνομικός της Βουλής αναφέρθηκε στην νοσηλεία της συζύγου του στο ψυχιατρείο.

«Η γυναίκα μου από πέρσι τον Φλεβάρη που νοσηλεύτηκε στο ψυχιατρείο δυστυχώς έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν μια κατάσταση που δεν μπόρεσα να τη διαχειριστώ. Είναι ψυχωτική, έχει σχιζοφρένεια, παίρνει βαρύτατη φαρμακευτική αγωγή. Βαρύτατη φαρμακευτική αγωγή, η οποία όταν έμεινε έγκυος στην έκτη εγκυμοσύνη, αυτά τα φάρμακα διακόπηκαν απότομα. Το σύνδρομο στέρησης που επήλθε μετά μας έφερε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Όποιος δεν έχει ζήσει την κατάσταση που έζησα εγώ πέρυσι στο Φλεβάρη δεν μπορεί να ξέρει τίποτα», αναφέρει, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Θέλω να σας τονίσω ότι αυτό και απ' τα ιατρικά της έγγραφα δεν προκύπτει από πουθενά ούτε είχε αναφέρει ποτέ κακοποίηση στο ψυχιατρείο που ήταν».

«Ένας άνθρωπος που βιάζονται τα παιδιά του, που κακοποιείται ο ίδιος και βιάζεται όπως λέει. Θα ζήταγε συνεπιμέλεια;».

Οι ερωτικές συνευρέσεις με τον γιο

Ο αστυνομικός αρνήθηκε ότι έβαζε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με τον γιο της υποστηρίζοντας ότι όλα βρίσκονται στην φαντασία της.

«Δεν έχουν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας της. Δεν έχουν συμβεί ποτέ. Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία και το λέω δημόσια, να κατηγορείται και να στοχοποιείται ένα δεκαπενταμισάχρονο παιδί, το οποίο είναι ένα υπέροχο παλικάρι, και να ακούει τέτοια πράγματα από το στόμα της ίδιας της μητέρας. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Θα σας πω μόνο ότι έφτασε στο σημείο -τέτοια ήταν η συναισθηματική της διαταραχή- να κάνει μήνυση στον ίδιο της τον γιο για ενδοοικογενειακή, μόνο επειδή είχε αντίθετη άποψη. Τι καταλάβατε εσείς από αυτό; Στο ίδιο της το παιδί. Πήρε ένα δεκατετράχρονο παιδί και πήγε και του έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή», ανέφερε.

Η κακοποίηση της εν διαστάσει συζύγου

Στην συνέντευξή της η 35χρονη εν διαστάσει σύζυγος του αστυνομικού έκανε αναφορά για «βασανιστήρια» στα οποία, όπως λέει την υπέβαλε ενώ είχαν πέσει και τα μαλλιά της λόγω όσων βίωνε.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αστυνομικός τα μαλλιά της συζύγου της έπεσαν επειδή κάηκαν έπειτα από ντεκαπάζ που έκανε. «Θα πω για τα μαλλιά γιατί έπαιξε πάρα πολύ αυτό για τα μαλλιά. Είχε κάνει ντεκαπάζ, είχαν καεί τα μαλλιά της και έπεσαν μόνα τους, τόσο απλό. Δεν υπάρχουν ούτε δράκοι, ούτε φαντάσματα πουθενά στην ιστορία. Έκανε ένα ντεκαπάζ και έπεσαν τα μαλλιά της», λέει συγκεκριμένα και συνεχίζει:

«Για μένα αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα της ζωής μου. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Μου έχει κάνει έξι υπέροχα δώρα. Τα παιδιά μου είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στη ζωή μου. Αλλά πλέον δε θέλω καμία μα καμία μα καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Τα συναισθήματά μου είναι στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Βρίσκομαι διαρκώς σε σοκ. Με κρατάνε με φάρμακα που δεν είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου».

Το πορνογραφικό υλικό και οι κατηγορίες

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός της Βουλής αναφέρθηκε στο πορνογραφικό υλικό και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει λέγοντας πως: «Ο ανακριτής έχει δει 37 βίντεο με εμένα και τη γυναίκα μου, τα οποία κράτησα για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Ποτέ μα ποτέ δεν ήμουν βίαιος και δεν έκανα κάτι που δεν ήθελε».

Στο μεταξύ, η 35χρονη έχει καταθέσει πως ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες πράξεις του με εκείνη και τα παιδιά.

«Έχω δηλώσει στον ανακριτή τις συσκευές μου. Είναι ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ, ένα κινητό, η φωτογραφική μηχανή και δύο στικάκια. Τα κάνανε φύλλο και φτερό. Θέλω να τονίσω ότι εγώ και ο δικηγόρος μου εξ αρχής τονίζαμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Δε βρέθηκε τίποτα, μα τίποτα απολύτως. Και θέλω να τονίσω ότι η γυναίκα μου έλεγε ότι κατέγραφα τις στιγμές του 2016. Η συγκεκριμένη κάμερα και το τρίποδο αγοράστηκαν το Μάρτιο του 2022», ανέφερε στη συνέχεια ο αστυνομικός.

Στις 7 Ιανουαρίου ξεκινά η δίκη

Υπενθυμίζεται, ότι η δίκη του αστυνομικού έχει οριστεί για τις 7 Ιανουαρίου. Ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του. Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες που βαρύνουν τον 46χρονο είναι: πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:49LIFESTYLE

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Πλημμύρισε το σπίτι της από την κακοκαιρία - «Έχει περάσει νερό παντού»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς νερό λόγω βλάβης μέχρι το Σάββατο το Ρέθυμνο

20:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης μετά την υποψηφιότητα για τα ηνία του Eurogroup: «Να δημιουργήσουμε μία ισχυρή Ευρωζώνη» – Οι τέσσερις άξονες που προτείνει

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο αστυνομικός της Βουλής που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες: «Η υπόθεση είναι μία ''φούσκα''- Τα παιδιά είναι άθικτα»

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν»

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για να διασφαλίσουν την ενίσχυση το 2026 όσοι την έχασαν

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Ο Σέζνι κατέχει το ρεκόρ σωματικού λίπους όπως παραδέχτηκε ο ίδιος

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στις 11 Δεκεμβρίου η επαναλειτουργία του μετρό – Με σταθερό ρυθμό οι δοκιμές

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Με τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής ο πολίτης θα έχει ένα σημείο αναφοράς»

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Εκτός με θλάση ο Πέλκας

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αγωγή στον Νίκο Παπαδόπουλο για τους βανδαλισμούς στην Εθνική Πινακοθήκη – Ο δημιουργός των επίμαχων έργων ζητά 200.000 ευρώ

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα: Κλείνουν το Καλπάκι την Κυριακή

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Όσλο: Τέσσερα λεωφορεία «κόλλησαν» ταυτόχρονα σε κυκλικό κόμβο προκαλώντας χάος στην κυκλοφορία - Δείτε φωτογραφία

19:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεντιλίμπαρ: «Αν η Ρεάλ θέλει τον Μουζακίτη θα πρέπει να δώσει πολλά χρήματα»

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και επίσημα υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup

18:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συνεργός του για το κύκλωμα πλαστών πινάκων

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στη φυλακή ο 37χρονος γιος του επιχειρηματία για τα ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:13ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

19:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώθηκαν οι ομιλητές στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

16:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τι βρήκαν οι εμπειρογνώμονες στο πεδίο βολής για τον θάνατου του 19χρονου Ραφαήλ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πραγματικές εκπτώσεις σε λευκές συσκευές και αξεσουάρ τεχνολογίας, πλασματικές σε smartphones, laptops και ακριβά είδη -Έρευνα Newsbomb σε 4 μεγάλες αλυσίδες

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Ποινική δίωξη στην 35χρονη για τον ξυλοδαρμό και τη διακοπή της κύησης της 14χρονης κόρης της

16:51ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης ψάλουν μαζί το «Πιστεύω» στη Νίκαια - Βίντεο

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο αστυνομικός της Βουλής που προκάλεσε σοκ σε όλη την Ελλάδα μιλάει μέσα από τη φυλακή και αρνείται τις φρικιαστικές κατηγορίες: «Η υπόθεση είναι μία ''φούσκα''- Τα παιδιά είναι άθικτα»

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Μεγάλες καταστροφές σε Λακωνία, Μυτιλήνη – Δρόμος έγινε κομμάτια στα Ιωάννινα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Αδέλφια από τη Συρία δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»!

11:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Δεν σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Ανατρέπει τα πάντα στην απολογία της η 46χρονη

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Telegraph: Ο Τραμπ προτίθεται να αναγνωρίσει ως «ρωσικά» τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιμράν Χαν: H oικογένειά του ζητά αποδείξεις ότι είναι ζωντανός - Οργιάζουν οι φήμες στο διαδίκτυο - «Βγάλτε τον από το κελί θανάτου»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αγωγή στον Νίκο Παπαδόπουλο για τους βανδαλισμούς στην Εθνική Πινακοθήκη – Ο δημιουργός των επίμαχων έργων ζητά 200.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ