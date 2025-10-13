Αστυνομικός της Βουλής: Προσφυγή για την απόφαση απομάκρυνσης από το Σώμα – Πότε αρχίζει η δίκη

Παρελθόν από τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν κι επισήμως πλέον ο αστυνομικός της Βουλής και η εν διαστάσει γυναίκα του, που κατηγορούνται για την υπόθεση συστηματικών βιασμών και βασανιστηρίων των παιδιών τους.

Την Παρασκευή (10/10) πραγματοποιήθηκε η ακρόαση των δύο, με τη γυναίκα να εμφανίζεται συνοδευόμενη από τους γονείς και τον δικηγόρο της, ενώ ο αστυνομικός, που παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης, να εκπροσωπείται από νομικό.

Η απόφαση του Πειθαρχικού ήταν οριστική απόταξη, όπερ σημαίνει πως δεν θα λαμβάνουν πλέον αποδοχές από το Δημόσιο.

Ήδη και οι δύο έχουν προσφύγει στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Βαρύ κατηγορητήριο και δίκη τον Ιανουάριο

Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, περιλαμβάνοντας βιασμούς των παιδιών αλλά και της συζύγου, καθώς και γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, όπως ο βιασμός κατ’ εξακολούθηση, η πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή, κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και η ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η δίκη των δύο κατηγορουμένων έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις αρχές Ιανουαρίου.

Τα πέντε παιδιά του ζευγαριού παραμένουν σε δομές φιλοξενίας, ενώ, η μητέρα έχει χάσει και την επιμέλεια του έκτου παιδιού που έφερε πρόσφατα στον κόσμο, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω»

Η φρίκη αποτυπώνεται και στις απολογίες των κατηγορούμενων, καθώς και στις καταθέσεις των παιδιών τους. «Ο πατέρας μου μας βαρούσε, όπως και τη μητέρα μας. Με έχει βαρέσει με σφαλιάρες, με σήκωνε στον αέρα και έπεφτα κάτω και χρησιμοποιούσε το γκλομπ που έχουν οι αστυνομικοί. Μας έκαιγε, εμένα ειδικά, στο στήθος με τον αναπτήρα. Φοβόμουν, βαρούσε πάρα πολύ και με ζωστήρα. Μας πατούσε με τα παπούτσια του», έχει καταθέσει ένα από τα παιδιά της οικογένειας.

Σοκ προκαλεί και η μαρτυρία ενός άλλου παιδιού: «Με τραβούσε από τα μαλλιά, με πατούσε, με κλωτσούσε και μου έριχνε μπουνιές και σφαλιάρες. Είχε βάλει τον αδελφό μου, όταν ήταν μικρός, σε έναν κουβά με νερό και τον έπνιγε. Είχε πάρει δύο αδελφές μου στην κρεβατοκάμαρα, τις ξεγύμνωσε και τις χτυπούσε με το γκλομπ», αποκαλύπτει.

