Έκρηξη σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου

Έκρηξη σημειώθηκε σε καφενείο στο κέντρο του Ηρακλείου σημαίνοντας «συναγερμό» στις αρχές.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην κουζίνα του καταστήματος που βρίσκεται στην συμβολή των λεωφόρων Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού, όταν «έσκασε» φιάλη υγραερίου.

Το καφενείο ήταν ανοιχτό και λειτουργούσε κανονικά με τους ανθρώπους να βγαίνουν με ασφάλεια από τον χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες που ξεκίνησαν άμεσα την διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες φωτογραφίες:

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο καφενείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο και γιατρός να σπεύδουν στο σημείο για την παροχή βοήθειας.

Ευτυχώς όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός με τους περισσότερους θαμώνες του καταστήματος να βρίσκονται απλώς σε κατάσταση σοκ.

