Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

Τον 36χρονο που έφτασε να οδηγεί με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Ο 36χρονος οδηγός ανέβασε στα social media του βίντεο που τον δείχνουν να ακούει δυνατά μουσική και να πατάει το...γκάζι και αυτό ήταν που έκανε τους αστυνομικούς να τον... τσακώσουν.

Στο βίντεο ο 36χρονος, που λατρεύει τα ταξίδια και ασχολείται επαγγελματικά με την πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εμφανιζόταν να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο 36χρονος που συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα λατρεύει τα ταξίδια Instagram

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από μια σύντομη έρευνα στα προφίλ του στα social media ο 36χρονος ανέβαζε πολλές φορές βίντεο να οδηγεί το τζιπ του και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και έχοντας δυνατά τη μουσική.