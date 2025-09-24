Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με... 205 χιλιόμετρα και το «ανέβασε» στα social media

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. 36χρονος ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί όχημα κινούμενος με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Η έρευνα των αστυνομικών της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.