Περιπέτεια για τους επιβάτες του «ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ» στο Ηράκλειο - Μηχανική βλάβη στην κύρια μηχανή
Το πλοίο ήταν έτοιμο να αποπλεύσει για τον Πειραιά
Προσωρινή αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ» παρουσίασε μηχανική βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή του.
Το πλοίο, που ήταν έτοιμο να αποπλεύσει για τον Πειραιά μεταφέροντας 70 Ι.Χ., 50 φορτηγά και 19 δίκυκλα, παρέμεινε αρχικά στο λιμάνι έπειτα από απαγόρευση των λιμενικών αρχών.
Η βλάβη αποκαταστάθηκε και το πλοίο αναχώρησε κανονικά αφού προσκομίστηκε το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
