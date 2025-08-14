Έκρηξη στον Κολωνό: Άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια έξω από κτήριο

Εικόνα από την έκρηξη σε κτήριο στον Κολωνό

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κολωνό . Η επίθεση έγινε στις 05:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι που διέφυγαν με δίκυκλο τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην οδό Αλικαρνασσού 57 Κολωνός έξω από κτήριο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές.

