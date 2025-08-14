Έκρηξη στον Κολωνό: Άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια έξω από κτήριο
Η επίθεση έγινε τα ξημερώματα στον Κολωνό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κολωνό. Η επίθεση έγινε στις 05:00. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι που διέφυγαν με δίκυκλο τοποθέτησαν τα γκαζάκια στην οδό Αλικαρνασσού 57 Κολωνός έξω από κτήριο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τζέιμς Μποντ: Είναι ο Σκοτ Ρόουζ - Μαρς ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ;
11:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
11:23 ∙ TRAVEL
Θάσος: Πέντε λόγοι για να επισκεφτείτε το όμορφο νησί
11:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέες ταινίες: Δεκαπενταύγουστος με «Διαμάντια» και Τζέιμς Μποντ
10:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πρέβεζα: Το Σινέ Κοκκινιά είναι εμπειρία ζωής
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το νέο Ranger Plug-In Hybrid διαθέσιμο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
08:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ