Δεν υπάρχουν ραντεβού για τις νέες ταυτότητες - Τι ισχύει για τον προσωπικό αριθμό

Ολοένα και πιο δύσκολα κλείνονται ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν αποκτήσει τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα μόλις εκδοθεί.

Ο προσωπικός αριθμός δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει την επικοινωνία των πολιτών με το κράτος, αντικαθιστώντας πολλούς άλλους αριθμούς (π.χ. ΑΦΜ) με έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης.

Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να χρησιμοποιείται μόνο αυτός ο αριθμός για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο απλές.