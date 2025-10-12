Δεν υπάρχουν ραντεβού για τις νέες ταυτότητες - Τι ισχύει για τον προσωπικό αριθμό
Πολλοί πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση της νέας ταυτότητας, καθώς η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη
Ολοένα και πιο δύσκολα κλείνονται ραντεβού για την έκδοση νέων ταυτοτήτων, λόγω της αυξημένης ζήτησης.
Ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν αποκτήσει τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα μόλις εκδοθεί.
Ο προσωπικός αριθμός δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει την επικοινωνία των πολιτών με το κράτος, αντικαθιστώντας πολλούς άλλους αριθμούς (π.χ. ΑΦΜ) με έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης.
Στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να χρησιμοποιείται μόνο αυτός ο αριθμός για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο απλές.